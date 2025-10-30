Жребият за Купата още в сряда

Жребият за осминафиналите в турнира за Купата на България ще бъде изтеглен на 5 ноември (сряда). Церемонията ще се състои от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национата футболна база "Бояна". Във втория кръг на турнира ще участват 16 отбора, които са придобили право за участие след победи в първия кръг. Жребият е пълен, което означава, че всички 16 отбора попадат в една урна, от която ще се определят осем двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът, който е изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025.