Всички резултати от турнира за Купата

Купа на България, 1/16-финали
Миньор Перник – Черно море 0:3
0:1 Густаво Франса 51' (д), 0:2 Селсо Сидни 69', 0:3 Селсо Сидни 80'
Загорец – Ботев Враца 1:4
1:0 Стоилов 46', 1:1 Антоан Стоянов 77', 1:2 Мартин Смоленски 80', 1:3 Даниел Генов 83', 1:4 Мартин Смоленски 88'
Севлиево – ЦСКА 1:2
0:1 Сейни Санянг 38', 0:2 Мохамед Брахими 60', 1:2 Добрин Петров 65'
Спартак Пловдив – Славия 1:2
0:1 Кристиян Балов 26', 1:1 Димо Бакалов 33', 1:2 Мартин Георгиев 49'
Марек – Монтана 1:4
0:1 Витиньо 59', 0:2 Борис Димитров 62', 0:3 Борис Димитров 72', 0:4 Владислав Цеков 76', 1:4 Борислав Николов 82'
Спортист Своге – Септември София 0:2
0:1 Бертран Фурие 7', 0:2 Галин Иванов 42'
Витоша Бистрица – Берое 0:0 (4:3 след дузпи)
Хебър – Левски 0:3
0:1 Никола Серафимов 2', 0:2 Марин Петков 28', 0:3 Акрам Бурас 61
В четвъртък
Черноморец (Бургас) - Лудогорец 13.30 ч
Янтра (Габрово) - ЦСКА 1948 16.30 ч