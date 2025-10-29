ЦСКА пропусна много, но трета победа поред

Три от три за ЦСКА! Подобна серия отдавна не се беше случвала на най-успешния български клуб. Победата с 2:1 над Севлиево за Купата на България беше в графата „абсолютно задължителни“. Особено през първото полувреме „червените“ пропуснаха много положения, а домакините трябва да се радват, че не изживяха разгром. В крайна сметка само защитникът Сейни Санянг вкара малко преди почивката. През второто полувреме първи гол за ЦСКА отбеляза Мохамед Брахими, за да успокои „червените“. Попадение на Петров върна интригата и изпили нервите на армейските фенове. Във финалните минути Севлиево имаше претенции и за дузпа, но те не бяха основателни.

ЦСКА спечели за трети път поред след 1:0 над Добруджа и 5:1 над Берое. Но само успехът над старозагорци дава основание да се смята, че отборът е тръгнал по правилния път.

В същото време клубът обяви, че скоро ще има нов изпълнителен директор вместо подалия оставка Радослав Златков. Бившият шеф в телекомуникационни компании не изкара и година в Борисовата градина. Златков е част от серията ръководни органи, които не се справиха със задачата да изведат ЦСКА на върха. Преди него бяха Стоян Орманджиев и Филип Филипов, както треньорите Томислав Стипич, Александър Томаш и Душан Керкез. Предвид и голямото текучество на футболисти ръководството на ЦСКА явно опитва да стигне по трънливия път към славата, която носи името на клуба.

„Червените“ са тотален фаворит и за четвърта поредна победа. В неделя приемат новака Монтана на националния стадион „Васил Левски“.