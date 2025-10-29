Берое се посрами за Купата

Голям срам бра Берое за Купата на България – елитният тим бе елиминиран от третодивизионния Витоша след дузпи. В редовното време и продълженията в Бистрица гол така и не падна, а при дузпите „тигрите“ бяха по-прецизни за крайното 4:3.

Загубата за заралии идва броени дни след тежкото 1:5 от ЦСКА в Първа лига.

Много е вероятно слабата форма да се окаже фатална за старши треньора Алехандро Сагерас.

В същото време Ботев (Враца) мина през иглени уши в Нова Загора, след като до 77-ата минута изоставаше с 0:1. Антоан Стоянов изравни, а след това бе лесно за врачани, за да стигнат до победа с 4:1.