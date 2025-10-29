Веласкес с първа победа за Купата

Първа победа в турнира за Купата на България записа Хулио Веласкес в своята кариера. Испанецът изведе Левски до убедително 3:0 срещу Хебър в Пазарджик по пътя към осминафиналите. Това бе едва втори мач за Веласкес като треньор на „сините“ във втория по сила турнир у нас. През пролетта той инкасира поражение в дебюта си след 0:1 от Черно море в четвъртфинален двубой от предходната кампания.

Сега на стадион „Георги Бенковски“ испанецът вкара свежест в състава спрямо мачовете за първенство, което даде възможност на Мартин Луков да дебютира под рамката. Стражът не бе играл от декември миналата година, когато все още бе част от Локомотив (Пд). Сред стартовите 11 започна и Никола Серафимов, който досега имаше 90 минути на сметката си от двубоя с Ботев (Пд). Титуляр бе и Акрам Бурас, като именно последните двама бяха в основата на убедителната победа. Минути от пейката получиха позабравените Карлос Охене и Патрик Мислович.

Националът на Северна Македония откри резултата след едва 70 секунди игра, засичайки с глава центриране на Рилдо. В 28-ата минута Бурас намери перфектно Марин Петков, който впечатли със завършващ удар за 2:0. Между двете попадения „сините“ имаха и своите трудни минути, след като веднъж Луков подари топката на Светослав Диков, но той разочарова с отиграване, а скоро след това домакините удариха и греда чрез Илия Русинов.

И все пак столичният гранд овладя ситуацията и повече слабости не си позволи. В 61-ата минута дебютен гол за Левски реализира и Акрам Бурас, възползвал се от хубав пас на Мустафа Сангаре.