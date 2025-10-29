Меле в Пловдив след Спартак – Славия

Фенове на Спартак и Славия се биха в Пловдив след мача за Купата на България. „Белите“ спечелиха трудно с 2:1 и си осигуриха място на осминафиналите. След последния съдийски сигнал гостуващата агитка провокира тази на домакините, за да се стигне до саморазправа. Полицията пък успя да успокои страстите и да изолира привържениците на двата тима.

Кристиян Балов откри в 28-та минута за гостите, а Александър Димов изравни за тима от Трета лига. Победно вкара Мартин Георгиев, вкарал в началото на втората част.

За Ратко Достанич това бе първа победа начело на Славия след завръщането си на стадион „Александър Шаламанов“.