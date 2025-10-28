Локо (Сф) оцеля в сетния миг

Купата на България се превърна в кислородна маска за закъсалия Локомотив (Сф). Макар и инфарктно „железничарите“ отстраниха третодивизионния Рилски спортист с 3:2 в Самоков. Девет мача преди това софийският тим, воден от Станислав Генчев, не познаваше победата, а напрежението сред феновете растеше с всяка изминала минута.

Ветеранът Венцислав Христов, обиколил куп отбори в кариерата си, откри резултата за „скиорите“. Садио Дембеле изравни, но отново централният нападател на Рилецо вкара – 2:1. След изравнителното попадение на Патрик-Габриел Галчев дойде и „хапчето на успеха“. Кауе Карузо заби в добавеното време.

Локомотив не познаваше успеха от 10 август, когато спечели с 1:0 на терена на Ботев (Пд). Преди това тимът на Станислав Генчев се смяташе за непобедим у нас, като направи реми дори на Лудогорец в Разград. Ситуацията на „Надежда“ обаче коренно се промени и ръководството се надява Купата на България и Самоков да бъдат точката на пречупване.

В подобна ситуация е и Ботев (Пд). След финансовия колапс през лятото и спирането на трансферите отборът се лута между успеха и провала. Купата на България обаче донесе на „канарчетата“ убедително 4:0 като гост над Спартак (Плевен) и то точно преди дербито с Локомотив (Пд). Никола Илиев и Самуел Калу предрешиха развоя през първото полувреме. След това победата узакониха Никола Солдо и Димитър Митков.

Триумф във време на криза изживя и Добруджа. Завърналият се в елита тим е последен в класирането на Първа лига. Но за Купата на България дойде разгромното 7:2 на терена на Бдин (Видин). Хеттрик направи Айкут Рамадан, а два пъти заби Милчо Ангелов.

Кризата в Спартак (Вн) пък е само на финансовата маса. Както добре отборът на Гьоко Хаджиевски върви в първенството, така започна и за купата – 3:1 като гост на Ямбол.