ФИФА спря трансферите на Ботев (Пд)

Ботев (Пловдив) получи забрана за трансфери от ФИФА заради дълг от 240 000 евро. От ръководството на „канарчетата“ обвиниха предходните ръководители на клуба в лицето на руския бизнесмен Антон Зингаревич. В своя декларация, насочена до феновете, „жълто-черните“ твърдят, че въпросните разходи не са били отразени в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите. През лятото след продължителна сага акциите на клуба бяха придобити от Илиян Филипов, чиято първа цел бе да спаси елитния статут на „жълто-черните“.

„Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб. Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.“

От клуба призоваха феновете да подкрепят Ботев във всеки домакински мач, за да може да се генерират свежи постъпления.

Подобни казуси с ФИФА по-рано тази година имаха и други родни клубове – Берое, Арда и Спартак (Варна).