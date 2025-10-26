Три войни след един мач в Първа лига

Двубоят Славия и Черно море не може да бъде определен като спектакъл, но зрелище определено имаше. Нулите на таблото при последния съдийски сигнал не предполагаха, че тепърва нещо ще се случва в столичния кв. „Овча Купел“. Тихият мач, лишен от всякакви скандали, бе последван от шумни интервюта, а в тях двата лагера дори не се атакуваха помежду си.

Пръв огън откри президентът на Славия Венцеслав Стефанов. Босът на „белите“ събуди спящия скандал с Димитър Бербатов, след като двамата си имат закачка от години. В свои медийни изяви Стефанов често припомня стари истории с бившия нападател, а сега направи паралел с казуса със Светослав Вуцов в националния отбор.

"Аз мога да кажа само едно нещо – треньор на националния отбор е Димитров, той взима решенията. Светльо Вуцов, ако иска да расте и да го уважават, не може да казва "аз няма да играя, докато този е тук", заяви президентът на Славия. – „Играе за националния отбор, трябва да го разбере. Уважавам го. Всеки, когато е млад, допуска грешки. Знам, че някой ден ще разбере грешките си, дано не е фатално за него. Играе добре, дано продължава така. Не може да поставя условия. Имаше един, който не искаше да играе за България, а след това желаеше да е президент. Такива хора не могат да бъдат уважавани от футболната общественост, защото само когато някой дава всичко от себе си за България, само той може да е уважаван."

Той отхвърли и твърденията, че цената на таланта на „белите“ Кристиян Балов е 3 милиона лева и именно толкова е поискал от ЦСКА: „Писна ми от простотии! Някой като вас е написал някаква простотия, изсмучена от пръстите. Да си постави името кой е. Това ли е вашата задача? Кой колко пари иска. Не отговаря на истината това. Не искам повече да ми задават такива въпроси. Ако има нещо такова да кажа, ще обсъдя с ръководството на ЦСКА."

Минута след това пред журналистите застана треньорът на Черно море Илиан Илиев, който хвърли стрела именно към Стефанов. През септември босът на Славия се заяде с наставника, признавайки, че президентът на БФС Георги Иванов дълго е търпял Илиев като селекционер на България.

„Разказа ли ви футболът как е? Нормално…“, попита риторично журналистите треньорът, който се появи веднага след него пред камерите.

Скоро след това Илиев запали фитила в отношенията си с неговия наследник в националния тим Александър Димитров.

"Не искам да влизам в полемики, тъй като не съм бил там. Тръгнах си като приятел с всички. Така мислех. След това чух по свой адрес изключително неприятни неща. Изненада ме доста и изказването на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина, преди още да са се изиграли мачове. Затова последният човек, когото мога да коментирам положително и позитивно, е той.“

„Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се, като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем до тук“.

Самият Димитров бе на трибуните и след края на двубоя отказа да коментира казуса със Светослав Вуцов, след като вратарят временно се отказа от националния отбор именно заради лошо отношение от треньорския щаб.

"Оттегли се по свое желание. Когато има новини, ще бъдете уведомени. Ние нищо не крием. Аз искам най-добрите ни футболисти в момента да са в националния отбор. И така трябва да бъде", каза Димитров.