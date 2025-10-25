Отложиха втора среща на Вуцов в БФС

Втора среща между вратаря на Левски Светослав Вуцов и представители на БФС не се състоя през настоящата седмица, въпреки че такава бе планирана. Тя трябваше да се проведе в четвъртък, а темата отново щеше да бъде бъдещето на стража в националния отбор на България. По-рано този месец Вуцов обяви, че временно се оттегля от представителния тим заради напрежение с треньорския щаб. По-късно селекционерът Александър Димитров излезе със своя позиция, докато Левски подкрепи вратаря с декларация.

В четвъртък титулярният №1 на „сините“ трябваше да се яви отново в Бояна заедно с треньора на вратарите на Левски – Божидар Митрев. Двете страни са се разбрали срещата да бъде отложена, за да може играчът на "сините" да се концентрира за задаващия се мач с Добруджа в събота.

Веднъж вече Вуцов посети офисите на БФС в Бояна, за да разговаря с президента Георги Иванов, както и със старши треньора Александър Димитров. На нея пък присъстваха още мажоритарният собственик на „сините“ Наско Сираков, както и изпълнителният директор Даниел Боримиров. В края на разговорите двете страни договориха да се срещнат още веднъж, като това вероятно ще стане в дните до края на месеца.