БФС кани Сираков и Вуцов на среща

Ръководството на БФС ще се опита да реши казуса с вратаря Светослав Вуцов „на четири очи“. Лично президентът на федерацията Георги Иванов покани на среща собственика на „сините“ Наско Сираков, изпълнителният директор Даниел Боримиров и стража. Тя трябва да се състои през новата седмица. Ако от столичния гранд приемат, на нея се очаква да присъства и самият вратар, както и селекционерът Александър Димитров, за да бъдат чути версиите на всеки един от замесените.

В четвъртък трите страни размениха публични позиции, след като първо Вуцов обяви временно оттегляне, по-късно той бе подкрепен от Левски, а в края на деня Димитров излезе със своя версия на случилото се и разкри за две провинения на юношата на „сините“ по време на лагера преди срещите с Турция (1:6) и Испания (0:4).

24 часа по-късно от БФС потърсиха решение на казуса в името на българския футбол, който и без това не се радва на най-добрите си дни.

Писмото:



ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ

МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.

С уважение,

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ