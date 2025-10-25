Левски прониза Добруджа с 2 гола на Куршума

Левски постигна четвърта поредна победа в Първа Лига след 3:0 над Добруджа в двубой от 13 кръг. На стадион "Георги Аспарухов" лидерът в първенството реши всичко набързо, след което си позволи и леко отпускане. Тимът на Хулио Веласкес удари на два пъти новака в елита чрез Евертон Бала. След почивката столичният гранд намали оборотите, но все пак стигна до ново попадение, дело на Марин Петков.

С успеха Левски дръпна с 6 точки на ЦСКА 1948 преди домакинството на "червените" на Лудогорец в понеделник. "Сините" играят в сряда с Хебър, но вече за Купата на България.

През първите 45 минути домакините държаха изцяло инициативата, но все пак една грешка можеше да им струва скъпо. В 8-ата минута централният бранител на "сините" Кристиан Димитров подари топката на Антон Иванов, който излезе сам срещу Вуцов, но вратарят на Левски реагира перфектно и изби в ъглов удар.

Само 5 по-късно Левски откри резултата чрез Евертон Бала. Бразилецът получи хитър пас от Асен Митков, успя да финтира Богдан Костов, след което стреля в далечния ъгъл - 1:0.

В 27-ата минута "сините" поведоха с 2:0, а авторът на попадението отново бе Бала. Бразилецът получи перфектно около дузпата от Оливер Камдем, след което стреля ниско долу в десния ъгъл.

До края на първата част сериозни ситуации нямаше, а "сините" се прибраха с аванс от 2:0.

След почивката тимът на Хулио Веласкес демонстрира коренно различна игра. В първите 20 минути след подновяването "сините" с нищо не впечатляваха, разчитайки на предимството в резултата.

Реакцията на Веласкес не закъсня и той извърши двойна смяна, пускайки в игра Акрам Бурас и Гаспер Търдин за сметка на Сула и Костадинов.

В 73-ата минута "сините" все пак се събудиха и успяха да вкарат за 3:0. Майкон проби отлично по левия фланг, след което намери непокрития Марин Петков, който отблизо разстреля Галин Григоров.

В 80-ата минута Камдем впечатли с дрибъл, навлизайки в наказателното поле, а последвалият му шут бе париран от стража на "жълто-зелените".

Така в крайна сметка Левски спечели с 3:0 и се откъсна на върха пред преследвачите Лудогорец и ЦСКА 1948.

Левски - Добруджа 3:0

1:0 Евертон Бала (13)

2:0 Евертон Бала (27)

3:0 Марин Петков (73)

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 10. Асен Митков, 17. Евертон, 22. Мазир Сула, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов (К), 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 99. Радослав Кирилов

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Цунами, 12. Мустафа Сангаре, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 37. Рилдо Фильо, 47. Акрам Бурас, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен

Старши треньор: Хулио Веласкес

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов (К), 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Фал, 77. Матеус Леони, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 31. Андриан Димитров, 35. Ди Матео Ловрик, 82. Томаш Силва

Резерви: 1. Георги Аргилашки, 6. Анхел Пуерто, 9. Милчо Ангелов, 10. Аарон Апия, 20. Айкут Рамадан, 22. Джонатан Уртадо, 27. Монтасар Трики, 88. Диого Мадалено, 98. Ивайло Михайлов

Старши треньор: Атанас Атанасов

Съдия: Геро Писков

ВАР: Драгомир Драганов