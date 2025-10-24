Веласкес: С Добруджа ще бъде тежко

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес предупреди своите футболисти да не подценяват двубоя с последния Добруджа.

„Мачът с Добруджа няма да бъде никак лесен. Ако сте ги гледали срещу ЦСКА сигурно сте видели, че те имаха шанс да изравнят, ако не и да победят в този мач. Вследствие на което доста голяма грешка бихме допуснали ако мислим, че ще спечелим лесно този мач. Това, което трябва да направим е да проявим скромност. Оттук насетне да се фокусираме към мача така, както подхождаме към всички срещи – максимално концентрирани и мотивирани. С цялото ни уважение към първенството и противника“, започна Веласкес.

„Моите играчи и в други ситуации са показвали, че могат да подходят зряло. Могат да посрещнат всяка ситуация по добър начин. Това няма общо с резултата от предния мач. Този отбор заслужава много уважение, защото показа зрялост в много моменти. Такъв тип въпроси имах след мачовете с Апоел и Брага и винаги след това са показвали отговорно отношение и зрялост в мачовете. По абсолютно нормален начин отборът приема и хвалбите, и критиките. Затова се чувствам привилегирован да съм треньор на този отбор“, продължи специалистът.

„Всички играчи са на разположение и в перфектна кондиция – 22-ма полеви футболисти и трима вратари. Всеки може да започне титуляр, имам пълно доверие на всички. Тренират отлично. Относно стартовите 11 всички сме напълно наясно с това кой ще започне утре. Но все още липсва утрешната активация, още една тренировка, за да навлезем в детайл. Не знам какъв ще е резултатът от всичко това, защото са много обстоятелствата. Без съмнение ще направим всичко необходимо да спечелим мача. Но това, което е прекрасно, е да имаме всички футболисти здрави и в кондиция да участват в мача“, каза още Веласкес.

„Това, че вкарваме в последните минути се дължи на много фактори. Всеки мач е различен. Истина е, че често вкарваме в последните минути. Ако активно разглеждате мачовете, за които говорим, можехме доста по-рано да ги затворим. Стоим добре в последната част на терена. Заради начина, по който играем, не е нещо невероятно, че сме ги спечелили. Този цикъл, в който влизаме – с три мача за 8 дни, е този, който ми харесва. Да играем сряда-събота или четвъртък -неделя е прекрасно. Относно кондиционното състояние на отбора се намираме в такова, че позволява на отбора да вземе добре участие и в трите срещи. В крайна сметка както и друг път съм казвал – влизаме мач за мач, сега мислим за Добруджа, а после ще мислим за Купата и Хебър, коментира сгъстения цикъл Веласкес.

„В този случай става въпрос за нещо по-простичко. Головете срещу Черно море бяха плод на добро центриране и добър завършващ удар. Обичаме да се кичим при голове от статични положения, че сме го тренирали, но истината в случая е друга. Но работим доста върху тези положения. Опитам се да говоря български, защото уважавам всички вас“, завърши Веласкес.