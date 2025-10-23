Лъчезар Димов: Идва поколение, което иска да се докаже (ВИДЕО)

Директорът „Развитие на детско-юношески футбол“ към Българския футболен съюз - Лъчезар Димов, коментира подробно случващото се в различните национални гарнитури преди задаващите се квалификации и лагери.

Той направи обстоен анализ на пътя на таланта у нас като част от вече утвърдената му рубрика в телевизионното предаване „Дома на футбола“ по Diema Sport. В него Димов разказа за първия лагер при 15-годишните, в който България имаше повече от позитивно представяне, за това, което предстои да се случи при България U17, както и новия селекционер Атанас Рибарски при 19-годишните.

„Стартира отново сезонът за регионалните селекции. Това са играчите, които селектираме за първия национален отбор до 15 години. Те все още са малки, родени са през 2012-а. В цялата страна имаме седем центъра. Опитваме се все повече и все по-често най-добрите таланти в детските възрасти да играят помежду си. Поглеждайки нагоре по гарнитурите, проведохме и турнир за развитие на УЕФА, изцяло приятелски, в който няма класиране. Изиграхме три контролни срещи с Литва, Словакия и Полша. Това бяха първи международни срещи за тези деца, записахме две победи и загуба. Трябва да кажем, че бе дълъг лагер за отбора, нещо нестандартно за играчите. Регламентът на УЕФА е такъв, че всеки футболист трябва да получи достатъчно игрово време. Изиграхме три много добри контролни срещи. Опитахме всичко срещу Полша, бяхме активни през цялото време и момчетата показаха непримиримост, което подсказва, че идва поколение, което иска да се докаже и да защитава с гордост България.“

Димов разказа и за това, което предстои за България U17 със селекционер Светослав Петров: „Следващата седмица имат квалификационни срещи, техни първи в скромната им юношеска кариера. Имаме доста състезатели, които се състезават в България, но и двама от чужбина. Този състав стартира във вторник срещу Словакия в група от 4 отбора, останалите са Швейцария и Сан Марино. Мачовете са през 2 дни. Първите два отбора продължават на елитен кръг, ако не се класира сред тях, има друг поток, където има други мачове. Стискаме палци тези играчи да покажат най-доброто от себе си, ние сме зад тях.“ В предаването Димов обясни подробно за целия процес на скатиране на играчите, разказа и за изкачването на талантите по футболната пирамида.

Той коментира и задаващите се важни квалификации за България U19, където отскоро селекционер е Атанас Рибарски, както и за двете контроли с Молдова. В ефира на Диема той представи втората книга от поредицата „Пътят на таланта“, която сега дава важни напътствия на вратарите. Нейни автори са Боян Пейков и Илия Иванов.