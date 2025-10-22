Моци отписа Левски за титлата

Лудогорец отново ще е шампион! Заканата дойде от техническият директор на „орлите“ Козмин Моци, говорил пред медиите преди визитата на Йънг Бойс в Швейцария. Бившият защитник е уверен, че въпреки незадоволителните резултати и изоставенето от лидера Левски, в Разград ще вдигнат 15-а титла идното лято. Само преди дни „орлите“ разочароваха при 1:1 със Спартак (Вн) у дома и вече изостават на 6 точки от „сините“, но имат и мач по-малко.

„Не е приятно на никой (б.р. – равенството със Спартак Варна), но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение – обясни Моци. - Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек. Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“.