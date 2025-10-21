Ето какво стана след срещата БФС - Левски

По-рано днес в “efbet Национална футболна база” в Бояна се проведе среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и селекционера на националния отбор Александър Димитров, от една страна, и собственика на ПФК "Левски" Наско Сираков, изп. директор на клуба Даниел Боримиров и вратаря Светослав Вуцов.

Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор.

В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК "Левски" Божидар Митрев.