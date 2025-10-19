ЦСКА с победа №2 за 93 дни

ЦСКА дочака втората си победа за сезона в Първа лига след трудно 1:0 над Добруджа. Героят за „червените“ в Добрич бе Йоанис Питас, вкарал в 17-ата минута, след като бе изпуснат от защитата на новака. Националът на Кипър бе използван на нестандартната за него позиция на ляво крило, а това се оказа успешен ход за Христо Янев. За треньора на столичния гранд това бе първа победа след завръщането му в клуба. Единствената друга такава през кампанията за „червените“ бе срещу Септември с 3:1 под ръководството на освободения вече Душан Керкез.

Столичният гранд демонстрира две коренно различни лица в двубоя от 12 кръг. Преди почивката тимът на Янев владееше изцяло инициативата и диктуваше темпото на игра. През вторите 45 минути това рязко се промени, а на няколко пъти Добруджа имаше отлична възможност да вземе поне точката.

Денят бе и тъжен за „червената“ общност, след като в часовете преди мача България се прости с легендата Иван Зафиров. Бившият защитник на ЦСКА почина на 77-годишна възраст по-рано миналата седмица, а в неделя стадион „Васил Левски“ прие поклонението пред Копата. Куп легенди дойдоха да се сбогуват с великия бивш футболист. Столичният гранд бе представляван от изпълнителния директор на клуба Радослав Златков, техническия директор Михаил Александров и главния скаут Методи Томанов.

