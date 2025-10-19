Трима от Черно море аут за дербито с Левски

реньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Левски от 12-ия кръг на efbet Лига.

От нея заради травми отпаднаха Димитър Тонев и Берк Бейхан, както и Уеслен Жуниор.

Двубоят между „моряците“ и столичани е в неделя, 19 октомври от 17:30 часа. Билетите за срещата са в продажба в мрежата на Ивентим. Те ще се продават и на касите на стадион „Тича“ от 13:15 часа.

Главен рефер на срещата ще е Васил Минев, а негови асистенти ще са Георги Тодоров и Тодор Вуков. Валентин Железов ще отговаря за ВАР с асистент Станимир Илков. Четвърти съдия ще е Любослав Любомиров, а съдийски наблюдател – Георги Йорданов.

Групата:

Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.