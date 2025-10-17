Официално: Веласкес в Левски до 2028 година

Ръководството на Левски и старши треньорът на отбора Хулио Веласкес подписаха удължаване на договора си до лятото на 2028 г. Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

„На първо място съм благодарен на клуба за проявения интерес и уважение да продължим работата си и съм изключително щастлив, че ще продължим да работим в компанията на играчите, привържениците, на всички около клуба. Чувствам огромна отговорност. Доста бързо се разбрахме, защото и двете страни бяхме предразположение да го направим. За мен в личен план е много важно да се чувствам добре там, където се намирам. В професионален план е важно да изпитвам удоволствие от работата си всеки ден и да се подобрявам и развивам всеки ден. Гледаме в една посока с всички в клуба. Затова и доста бързо се разбрахме“, обяви Веласкес по темата.

Испанският специалист застана начело на „сините“ в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/26 той изведе Левски до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

"ПФК „Левски“ пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка", обявиха от клуба.



