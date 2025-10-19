Арда пусна вход свободен за мач от Първа лига

Арда ще пусне вход свободен за мача със Септември София на 20 октомври, понеделник. Ден по-късно е празникът на град Кърджали, откъдето е тимът на Александър Тунчев.

„Уважаеми фенове на Арда, по случай Деня на Кърджали (21 октомври), ръководството на ПФК Арда реши да направи вход СВОБОДЕН, за мача със Септември, който е в понеделник 20 октомври от 17:30ч. на „Арена Арда“

Нека всички да подкрепим нашите футболисти, които сега имат нужда от Вас“, пишат от кърджалийския клуб.

„Очакваме ви“, написаха още от Арда.