Двама аут за Славия в дебюта на Достанич

Новият треньор на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на Ботев Пловдив. Мачът в Пловдив от 12-тия кръг на Първа Лига е в събота, 18 октомври, от 15 часа.

От списъка на сръбския специалист, поради леки физически проблеми, отпаднаха Ивайло Найденов и Исак Соле.

Ето и кои са избраниците на Достанич:

Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.