Спартак (Вн) удари сериозно рамо на Левски в Разград

Спартак Варна поднесе голяма изненада, след като измъкна точка на Лудогорец в Разград при 1:1 в мач от 12-тия кръг в Първа лига.

"Соколите", които продължават да се борят за своето финансово оцеляване, откриха в 27-ата минута чрез Шаде. Бразилецът изненада Свен Бонман с удар от дистанция.

След почивката шампионите заиграха по-агресивно, но успяха да стигнат единствено до точката. Петър Станич вкара още в 50-тата минута. По този начин Лудогорец остана единственият отбор без загуба в Първа лига, но за сметка на това има вече цели пет ремита след 11 изиграни срещи от началото на сезона.

Левски е с 3 повече преди гостуването си на Черно море, така че в края на кръга може да има преднина от 6 точки пред 14-кратния шампион.