Вирус в Черно море преди мача с Левски

Вирус удари Черно море в дните преди домакинството на Черно море в Първа лига. Старши треньорът на „моряците“ Илиан Илиев взе спешни мерки, за да изолира болните от здравите в тренировъчния процес. Най-сериозна е ситуацията с капитана Васил Панайотов.

Опитният халф пропусна няколко поредни занимания, но състоянието му постепенно се подобрява. И все пак е твърде вероятно Илиев да заложи на халфовата линия от мача с Монтана на „Огоста“, а в средата на терена да си партнират Асен Чандъров, бивш играч на Левски, а до него да застане Давид Телес. При това положение капитанската лента ще отиде на ръката на Живко Атанасов.

С вирус е и централният бранител Влатко Дробаров, както и младите Николай Костадинов и Емануил Няголов. От щаба на „моряците“ правят всичко възможно, за да вдигнат болните на крака за дербито със „сините“ в неделя. Извън състава остава трайно контузеният Берк Бейхан.

Очакванията са за пълни трибуни на стадион „Тича“ като интересът сред феновете и на двата тима е голям, а билетите вече са в продажба.

