Пирин реши проблема с лиценза

Пирин Благоевград намери решение на проблема с лиценза. "Орлетата" ще получат 300 000 лева от букмейкърска компания по спонсорски договор, пише struma.bg.

Благоевградчани са поискали цялата сума по подписания контракт. Дилемата пред босовете на клуба Георги Спасов и Милен Стефанов сега е дали приоритетно да погасят изцяло дълга към НАП, който клати лиценза или да платят забавените с месеци пари на играчите.

Лицензионната комисия на БФС постави срок на "зелено-белите" да разрешат проблема с приходната агенция до вторник, което може да стане и със споразумение за разсрочено плащане. Именно по всяка вероятност това ще се случи - ще се преведе солидна сума към НАП, след което ще бъде подписано споразумение с агенцията. По този начин ще могат да се платят и забавените заплати на играчите. Изпълнителният директор Светослав Дяков говори по темата.

"Финансовото положение е тежко. Двамата собственици се опитват да поддържат клуба, но и за тях е трудно. От миналия вторник, когато излезе официалната новина, нито един човек от Благоевград или региона не ме е потърсил - нито за морална, нито за организационна помощ", заяви Дяков пред Диема Спорт.