Левски с голям обрат на "Тича", дърпна с 6 точки на Лудогорец

Левски триумфира на традиционно неудобния стадион "Тича" във Варна при 3:1 над Черно море в дербито на 12 кръг в Първа лига. "Сините" се нуждаеха от коренна промяна след почивката, за да стигнат до обрат и да вземат първа победа срещу "моряците" в морската столица след повече от 3 години чакане.

Успехът прати тимът на Хулио Веласкес на 6 точки пред Лудогорец и ЦСКА 1948, като "червените" по-късно в неделя вечер гостуват на Локомотив (София).

Обратно на "Тича" домакините изиграха солидни първи 45 минути, в които напълно обезличиха своя съперник. В 22-ата минута Селсо Сидни даде аванс на "зелено-белите", след като се възползва от избита от Светослав Вуцов топка и с хубав изстрел вкара за 1:0.

В същото време най-чистата ситуация за гостите се откри пред Майкон, който обаче не съумя да довкара, стреляйки встрани от целта.

Веднага след почивката "сините" пропуснаха да изравнят, след като Сангаре, свалил маската в този мач, намери Мазир Сула, а бившият халф на Черно море потърси близкия ъгъл, но Пламен Илиев изби. В 54-ата минута алжирецът удари и греда след нова хубава атака на Левски.

Затова пък 120 секунди по-късно тимът на Веласкес се върна в двубоя, след като Сангаре се възползва от грешка на Пламен Илиев и с глава засече центриране от ъглов удар.

В 65-ата минута обратът бе пълен, а националът на Мали отново се оказа най-съобразителен в наказателното поле на "моряците" и с удар от въздуха прокара топката покрай бившият национал на България.

Последваха силни заключителни минути за домакините, които хвърлиха много сили, за да избегнат поражението. Георги Лазаров изравни, но се бе оказал в засада и попадението бе отменено. В същото време Николай Златев на два пъти отправи удари, но и те не промениха резултата на таблото.

Това се случи в добавеното време, когото появилият се на почивката Борислав Рупанов хвърли в екстаз препълнения сектор за гости. Младежкият национал засече с глава центриране от ъглов удар и затвори срещата. След последния съдийски сигнал прихвърчаха и искри между двата тима, след като Светослав Вуцов провокира феновете на "моряците", които в хода на мача го засипаха с нецензурни думи, а това подразни футболистите на Илиан Илиев.

Така Левски вече има 29 точки, на 6 пред ЦСКА 1948 и Лудогорец. В следващия кръг "сините" приемат Добруджа у дома.

„Черно море“ – „Левски“ 1:3

1:0 Селсо Сидни 22′

1:1 Мустафа Сангаре 55′

1:2 Мустафа Сангаре 65′

1:3 Борислав Рупанов 90′

Черно море: 33. Пламен Илиев, 8. Асен Дончев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров (81' - 16. Андреяс Калкан), 2. Цветомир Панов (69' - 15. Дани Мартин), 10. Асен Чандъров, 24. Давид Телеш, 71. Васил Панайотов (К) (69' - 20. Фелипе Кардозо), 19. Георги Лазаров, 11. Жоао Педро (62' - 4. Росен Стефанов), 77. Селсо Сидни (69' - 39. Николай Златев)

Треньор: Илиан Илиев

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир (46' - 77. Борислав Рупанов), 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами (К), 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 88. Марин Петков (62' - 17. Евертон Бала), 22. Мазир Сула (79' - 37. Рилдо), 99. Радослав Кирилов (85' - 71. Оливер Камдем), 12. Мустафа Сангаре (79' - 70. Георги Костадинов)

Треньор: Хулио Веласкес

Съдия: Васил Минев

Стадион: "Тича"