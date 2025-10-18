Янев: Трябва да задържим нивото от Лудогорец

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев се надява тимът му да задържи нивото от мача с Лудогорец (0:0) отпреди паузата на шампионата. Той говори пред медиите на летище "Васил Левски", откъдето "червените" отлетяха за Варна, за да гостуват в Добрич на Добруджа в неделя.

“Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените, които са, останаха в София, за да се възстановят.

Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство”, заяви Янев