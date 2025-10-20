Сираков прие поканата на БФС

Наско Сираков, мажоритарният собственик на Левски, прие поканата, отправена от президента на БФС Георги Иванов за среща. Тема на разговора ще бъде бъдещето на Светослав Вуцов в националния отбор. Вратарят временно се отказа от представителния ни тим след напрежение между него и треньорския щаб начело със селекционера Александър Димитров. Стигна се до декларации и от двете страни, като стражът бе подкрепен от клубния си отбор.

В крайна сметка в петък от БФС изпратиха официално писмо до „сините“ с покана за диалог и намиране на общ език.

От Левски са потвърдили присъствието си, като освен Сираков, на срещата се очаква да бъде още изпълнителният директор Даниел Боримиров, както и самият футболист. Очаква се в Бояна, където двете страни ще се срещнат, да присъства и самият селекционер Александър Димитров.

През ноември предстоят последни две световни квалификации, като България има тежка визита на Турция на 14-и, а 4 дни по-късно е и домакинството на Грузия в София. До този момент трикольорите са без успех през 2025-а.

