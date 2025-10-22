Легенда на България предупреди Лудогорец за Берн

Бившият национал на България и герой от САЩ 94 Петър Александров, предупреди Лудогорец преди визитата на Йънг Бойс в мач от Лига Европа. От дълги години бившият футболист на Левски е част от швейцарския футбол, където първо бе шампион с Аарау, а сега работи в клуба като помощник-треньор.

„Всъщност е малко необичайно, че Лудогорец не е на върха – анализира той в интервю със SRF Sport. - Но това може да се промени бързо. През лятото имаше смяна на треньора, някои играчи са нови и все още се нуждаят от известно време. А нападателят Квадво Дуа е контузен. Лудогорец често играе без традиционния централен нападател.“

По отношение на задаващия се сблъсък в Берн, той призна: „Очаквам оспорван мач. Изкуствената настилка може да е проблем за Лудогорец. Нито един клуб в България не играе на такава настилка.“

Александров разказа пред медията и за пътя на „орлите“ от Трета лига до Европа, подчертавайки, че клубът е с отлична тренировъчна база и най-добрият състав в България.

От УЕФА пратиха Мохамед Ал Емара за рефер на двубоя в четвъртък. За него се знае, че е роден в бежански лагер в Саудитска Арабия преди 33 г.