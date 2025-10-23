Бразилец от Втора лига хвана окото на Левски

Бразилец от родната Втора лига може изненадващо да се озове в Левски още през зимата. Лео Пимента е хванал окото на „сините“ с изявите си през есента за Вихрен (Сандански). Крилото се представя солидно с екипа на новака, а интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда.

Главният скаут на Левски Красимир Петров е наблюдавал изявите на Пимента в три двубоя дотук през кампанията. 25-годишният футболист има 5 гола и 1 асистенция през есенния дял на Втора лига.

У нас той акостира в началото на годината, след като преди това кариерата му изцяло преминава в Бразилия в местни нискоразредни отбори.

В Сандански ще се опитат да вземат максимално висока цена за своята звезда, тъй като интерес към него не липсва.

В момента в Левски разполагат с петима бразилци – Цунами, Майкон, Фабио Лима, Евертон Бала и Рилдо. Бъдещето на двама от тях е под сериозен въпрос, тъй като Лима има все по-периферна роля през кампанията, а Рилдо е под наем и също не успява да впечатли с предствавянето си. През зимата на стадион „Георги Аспарухов“ ще търсят нови отбори още на Карлос Охене и Патрик Мислович, които към днешна дата са със статут на ненужни и не попадат в плановете на треньора Хулио Веласкес.

