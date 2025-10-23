Сираков призна за сериозен интерес към Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с изявления във връзка със информациите за интерес към клуба от чужди инвеститори. Легендата разкри за подобни разговори, но даде да се разбере, че към днешна дата те не са в напреднала фаза.

Любопитното е, че позицията на голмайстор №1 на "сините" идва в момент, когато по същото време Сдружението "Левски на левскарите", което е миноритарен собственик, дава пресконференция в София.

Позицията:

Скъпи привърженици, партньори и приятели на „Левски“,

С победата във Варна над „Черно море“ затворихме един от най-важните етапи за отбора – според плана, който си очертахме преди старта на сезона. Считам, че това е подходящ момент да адресирам публикациите и коментарите от последните седмици по тема, важна за бъдещето на клуба.

В средата на месец юни 2025 г. в клуба се проведе среща между ПФК „Левски“ и представители на Sport Republic, водени от изпълнителния директор на групата г-н Дирк Геркенс. Срещата имаше неформален и опознавателен характер – не беше предварително планирана и нямаше заявки за конкретна тема, поради което отсъстваха и членове на Надзорния съвет. На нея г-н Геркенс постави за обсъждане подновеното желание на Sport Republic да придобие контролния пакет акции (85,7%) на „Левски“ и клубът да бъде включен в групата от клубове, притежавани от Sport Republic – “Саутхемптън” (Англия), “Валансиен” (Франция), “Гьозтепе” (Турция) и “Мали Коура” (Мали).

Изразих готовност да съдействаме по установения ред и още по време на срещата очертахме две ясни стъпки: първо, до клуба да постъпи официално писмо за намерение; второ, непосредствено след това екип на Sport Republic да започне процедура по финансов одит (due diligence). Единственото предварително условие от наша страна беше резултатите от анализа да бъдат достъпни и за клуба – нещо, което не се случи при предишния одит, извършен от същата група.

На 2 август 2025 г. получих писмо, което по същество повтори казаното от Sport Republic на срещата, а клубът остана в готовност да съдейства за следващата стъпка – финансовия одит от екипа им. Към днешна дата Sport Republic не е инициирал такава процедура. Не е имало повече срещи по темата.

Потвърждавам и публично, че сме готови да съдействаме при наличие на реален интерес и ясно описана стратегия за развитие на ПФК „Левски“, ако се стигне до намерение за придобиване на контролния дял.

В последните месеци сходен общ интерес беше проявен и от други компании, като клубът е съдействал на всеки желаещ да се запознае с плановете и финансовото състояние на „Левски“. Категорично и отговорно заявявам – към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции – това е и причината до момента да не сме повдигали публично темата.

За да бъдем коректни към привържениците и партньорите, споделям и основните въпроси и коментари, поставени на срещата, както и в последвали обсъждания с Надзорния съвет:

Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно;

Нужда от излъчване на упълномощени представители на двете страни, които да водят преговори, за да не се повтарят ситуации като в края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак, той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба;

Ясни гаранции за автономия и идентичност – „Левски“ трябва да бъде управляван от хора, за които клубът е цел, а не средство в по-голяма група или за участие в политически проекти;

Ясна защита от „сателитен“ модел – правно обвързващи гаранции, че „Левски“ няма да бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата;

Управление на риска по правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей – конкретни предложения как ще бъдат адресирани възможни бъдещи ограничения, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик;

Гаранции за спортни резултати и устойчивост – как ще бъде избегнат сценарий, при който „Левски“ следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. „Саутхемптън“ и „Валансиен“ в съответните им шампионати);

Ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.

В очакване сме на официални стъпки, конкретни отговори на горните въпроси и задължителни гаранции, които да защитят независимостта, идентичността и европейските амбиции на клуба. Това ще позволи да преминем към следващ етап от какъвто и да е разговор за собственост.

За финал – бих искал да благодаря на футболистите за показания характер, от началото на сезона, на треньорския щаб за професионализма и на административния екип за неуморната работа. А на нашите привърженици – поклон! Горд съм, че вървим заедно по трудния път. И нямайте съмнение – клубът вече е достатъчно стабилен, за да държи съдбата си в свои ръце. Няма да предам доверието, което ми гласувахте.



Наско Сираков, Президент на ПФК „Левски“

и председател на Надзорния съвет