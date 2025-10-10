Сираков и Боримиров мълчат за Левски

Седмица след появилата се информация за възобновен интерес на компанията Sport Republic към Левски, от столичния гранд продължават да запазват мълчание по горещата тема. В началото на октомври стана ясно, че бизнесменът Драган Шолак отново желае да придобие мажоритарния дял на 26-кратните шампиони на България така, както бе и в края на 2022 година. Тогава след продължителни преговори между двете страни сделката пропадна в последния възможен момент. Както вече стана ясно, от компанията са се свързали със собственика Наско Сираков, за да подновят преговорите, но легендарният нападател е отклонил предложението. Неуспешният опит е бил през септември.

В петък Сираков бе на частно събитие, организирано от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров, открил спортен комплекс в „Люлин“. Собственикът на „сините“ отказа да говори пред медиите, а това направи именно бившият капитан и халф на столичния гранд.

Попитан за интереса на Sport Republic, Боримиров отклони въпроса.

„Събрали сме се по друг повод, в друг ден ще седнем и ще говорим за Левски“, лаконично обясни изпълнителният директор на столичния гранд.

Според колегите от Блиц и Тема спорт, Али Коч, представител на една от най-богатите фамилии в Турция за всички времена, опипва почвата около собствеността на Левски. Той бе президент на Фенербахче в продължение на 7 години, но наскоро загуби изборите.