Ибрахимович и босът на ПСЖ на среща с родни клубове

Представители на редица родни клубове бяха станаха част от мащабна конференция на Европейските футболни клубове (ЕFC). Над 800 клуба от цяла Европа, сред които 139 женски, се включиха в събитието в Рим, което даде началото на изцяло нова ера във футбола на Стария континент. Общо гостите бяха над 1000 като въпреки своята история, за пръв път срещата бе от такъв мащаб. Основана през 2008 г. като ECA (Европейска клубна асоциация) със 137 членове, организацията вече е ребрандирана и включва отбори от 55 държави. Голямата победа за тях бе извоювана преди година, когато успяха да убедят УЕФА да увеличи солидарните плащания от 4% на 7%.

На събитието в Италия имаше сериозен брой представители на родните клубове.

От ЦСКА бе Михаил Александров, докато Левски бе изпратил Галина Костова. В самолета за италианската столица се качиха още Кристиян Добрев и Ирина Гороломова (Септември), Тома Цилев (Локомотив Пд), Ивайло Борисов (Черно море), Пламен Йорданов (Лудогорец), Светослав Костадинов (Славия). С представители бяха още Ботев (Пд), Ботев (Вр), Добруджа, ЦСКА 1948, НСА и Хебър, а от столичните клубове единствено Локомотив (София) не бе изпратил свой служител.

Организацията сменя името си, след като досега бе позната като Европейска клубна асоциация, а неин председател е босът на ПСЖ Насер Ел-Халаифи.

В залата влязоха и куп легенди от близкото минало, а най-сериозно внимание предизвика Златан Ибрахимович. Бившият нападател се срещна, разговаря и снима с редица гости, сред които и тези от България. Същото стори и Джорджо Киелини, европейски шампион с Италия от Евро 2020. Сред присъстващите бяха Марсел Десаи, Йън Райт, Рой Кийн, Джейми Карагър, а водеща фигура бе президентът на УЕФА Александър Чеферин, както и този на ФИФА Джани Инфантино. Присъстваха още Жоан Лапорта, президентът на Барселона, както и този на Интер – Джузепе Марота.

„Учредяването на EFC е важен момент в еволюцията и модернизацията на нашата велика институция - обяви шефът на организацията Насер Ел-Халаифи. - Поставихме футбола и футболните клубове в центъра на всичко, което правим, за да комуникираме по-ясно кои сме и какво представляваме. Това обаче е много повече от ребрендиране – то показва, че винаги мислим различно и разширяваме границите, за да бъдем още по-добри. Най-важното е, че футболът е в основата на всичко, което правим, и че клубовете са в основата на всичко, което представляваме. Името ни най-накрая съответства на нашата цел и нашата цел съответства на името ни – никога няма да спрем да работим за колективните интереси на всички наши членове и за развитието на клубния футбол като цяло.“

В същото време Чеферин използва възможността, за да удари по масата и да даде ясен знак, че остава твърдо против създаването на Суперлига с най-големите клубове на Стария континент.

„Европа задава световния стандарт, що се отнася до футбола, имаше външни опити да се промени нашият спорт. Но никога няма да организираме турнир само за 12 клуба. Футболът трябва да бъде приобщаващ – всеки трябва да има шанс да се състезава за най-високите отличия.“ Домакин догодина пък се очаква да бъде Копенхаген.