Революция в съблекалнята на България

Нов треньор, нови правила! Тази максима важи с пълна сила за Александър Димитров, който от броени дни е със статут на селекционер на България. Досегашния наставник на младежите наследи Илиан Илиев и веднага започна с промените далеч преди дебюта срещу Турция на 11 октомври. Димитров има предимството да познава отлично обстановката както в БФС, така и в самия отбор и това вероятно също спомогна за част от първите му решения.



Нова среда

Националният отбор на България се мести в Правец за втората доза световни квалификации. Желанието на Димитров е било удовлетворено от ръководството на футболния съюз. „Трикольорите“ не се възползваха от наличието на базата в Бояна, както беше досега, но пък предоставиха тази възможност на младежите. Желанието на селекционера е играчите да сменят средата, а това да има психологически ефект. Именно в града на Тодор Живков ще протече първата част от подготовката за мача с Турция, след което тимът лети за Валядолид за среща с европейския шампион. В Правец играчите имат на разположение абсолютно всичко необходимо. Именно там това лято подготовка проведе и Левски.



Завръщането на Петко Христов

Първите повиквателни на новия селекционер вече са факт. Димитров се довери на 16 футболисти, играещи в чужбина, а останалите ще станат ясни в края на настоящата седмица. Един от първите ходове на селекционера бе да убеди Петко Христов да се завърне в представителния отбор. Досега капитанът на Специя имаше различия с Илиан Илиев и отказваше повиквателни вече повече от година. Христов се завръща в състава и се очаква да бъде един от основните играчи при новия селекционер. Димитров прати дебютна повиквателна на Атанас Чернев, който се подвизава в португалския елитен Ещрела Амадора след трансфера от Ботев това лято. В състава след година отсъствие се завръща и Здравко Димитров (Бодрумспор). Очаква се изненади да има и при повиквателните, засягащи играещите в Първа лига.



Дисциплина

Във всеки тим, в който съм работил, винаги съм държал изключително много на дисциплината и правилата. В националния отбор ще има правила, които ще трябва да се спазват от всички. Който ги наруши, ще има проблем с правилника, а не с мен.

Изказването дойде именно от Александър Димитров по време на своето представяне.

„Първото правило на Александър Димитров е чисто човешки - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност – разказа той в подкаста на БФС. - Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение...”



Нов капитан?

Кирил Десподов е капитанът на България, но при Александър Димитров това може да се промени. Селекционерът призна, че тепърва ще проведе тест в тима, който да покаже кои са реалните лидери в съблекалнята.

"Има съвременни методи, психологически тестове, които ще бъдат раздадени на играчите и лидерите и капитаните сами ще излязат. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани и лидери. Лентата ще е за един, но искам всички да са лидери. Не искаме футболистите да се страхуват от никой. Ние това го направихме с младежкия националния отбор", каза новият селекционер по време на брифинг в Бояна.



Подмладяване

Очаква се в следващите мачове средната възраст в отбора да падне. Самият селекционер загатна, че поема по нов курс, въпреки че обясни, че думата „подмладяване“ не му е любима. И все пак той призна, че ще разчита предимно на играчи, които вече са минали през младежкия национален отбор. Любопитно ще бъде на кои футболисти от родния елит ще се спре Димитров, но вече има индикации, че няколко момчета на възраст меджу 20-23 години ще бъдат част от първия отбор.

Това са само част от вече известните промени в националния отбор, със сигурност се очакват и други. С тях Димитров ще опита да „отлепи ютията“, както преди повече от десетилетие се изрази тогавашният селекционер Любослав Пенев. За останалото се изисква време и търпение, както и доза късмет. Фактите са такива, че Димитров е 18-ият селекционер в рамките на последния четвърт век. Много опитаха, но твърде малко бяха онези, които наистина промениха нещо и на думи, и на хартия.

