100 000 лева от БФС за Криско

Футбол БГ

Българският футболен съюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и  каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.

 Дарената от Футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.

