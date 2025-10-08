Кабаков аут за дълго?

Реферът Георги Кабаков е със спрени права за неопределено време, след като Съдийската комисия към БФС оцени като незадоволително представянето му на ВАР рефери в мача Славия - Локомотив София. Същото важи и за Владимир Вълков.

Очаква се Кабаков да не получава наряди за дълъг период, като не е изключено правата му да бъдат възстановени и след Нова година. Той е носител на шест награди за съдия №1 у нас, последната от които за 2024 г.

Преди повече от година опитният арбитър Ивайло Стоянов, известен с прякора Сватбата, изпадна от листата на съдиите, които ръководят мачовете в Първа лига. Това се случи още преди през сезон 2024/25.



