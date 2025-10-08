Цветан Йончев получи плакета си в Чикаго

Легендарният нападател Цветан Йончев получи в Чикаго плакета, който му изпратиха група фенове на ЦСКА по случай годишнината от победата над Нотингам и неговия гол. От години славният футболист живее в САЩ и рядко се прибира в България.

Йончен изрази искрената си благодарност към привържениците, че и след десетилетия не забравят своите герои. Плакетът за легендата е и една от поредните инициативи, които целят да повдигнат духа на армейската общност и доказват, че любовта към клуба няма граници.

Йончев направи снимка и отправи послания към днешните играчи - да играят с хъс, отдаденост и вяра, както някога го правеха поколенията, прославили името на клуба в Европа.