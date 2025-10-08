Филип Кръстев на линия за Турция

Новият селекционер на България Александър Димитров ще може да разчита на Филип Кръстев за световните квалификации с Турция и Испания. Офанзивният халф стресна щаба на трикольорите, след като не игра в последния мач на своя Оксфорд Юнайтед при загубата с 1:2 от Уотфорд. От клуба пък разкриха, че отсъствието му е свързано с контузия. В крайна сметка Кръстев влезе на 100% в тренировъчния процес в Правец и засега поне няма индикации, че ще пропусне домакинството в събота на Турция. В понеделник представителният ни отбор лети за Валядолид за среща с действащия европейски шампион.

Кръстев не игра в първите две квалификации, тъй като цяло лято бе без отбор и едва в навечерието на мачовете с Испания и Грузия се разбра с Оксфорд. Любопитното е, че той не бе в състава и за контролите през юни с Кипър (2:2) и Гърция (0:4). Тогава юношата на Славия се разбра с бившия вече селекционер Илиан Илиев да получи почивка, за да се подготви добре за новия сезон и задаващия се трансфер след силния период под наем в Цволе. Кръстев бе спряган за отбори от Ла Лига и Серия А, но накрая се озова в клуб от Чемпиъншип.

