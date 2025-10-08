Работил за България влезе в щаба на Янчев

Светлин Спасов е последният елемент в пъзела на новия селекционер на младежите Тодор Янчев. Опитният специалист започна работа с "лъвчетата" от първия ден на лагера за предстоящите тежки двубои с Португалия и Чехия. Щабът на Янчев пък е напълно окомплектован.

Спасов се заема с кондиционната подготовка на футболистите. Специалистът вече е работил за България, по времето, когато селекционер на първия тим бе Младен Кръстаич. Спасов има богат опит, а през годините бе част от Арда, Локомотив (София), Септември, Пирин и ЦСКА 1948. Той е работил с част от настоящите футболисти в отбора, сред които Асен Митков, Борислав Рупанов и Пламен Андреев.

Както вече стана ясно, в щаба на Янчев са още Стоян Колев, Стойчо Младенов-младши, Христия Христов, анализатор от Северна Македония.