Треньор на Левандовски при младежите

Бивш треньор на Роберт Левандовски ще отиде на инспекция при младежките национали в град Фаро преди евроквалификацията Португалия - България. Да види своите бивши футболисти и приятели преди мача на младежите в лагера обеща да гостува Пауло Грило. Половин година португалецът работи като треньор на вратарите в ЦСКА, когато на терена бяха сегашният национален селекционер Тодор Янчев и помощникът му Стоян Колев.

„Нека видим какво си научил от мен“, казал по телефона Грило на Колев, който вече се наложи като един от най-добрите треньори на вратари у нас.

Португалецът дойде в ЦСКА през януари 2014 година по покана на Стойчо Младенов. След това заедно с Пауло Соуса стана треньор на френския Бордо, а след това на националния отбор на Полша. Под негово ръководство работеше Войчех Счесни, сега в Барселона. В последните години Грило беше и в най-успелия южноамерикански гранд Фламенго, а последната му спирка е Катар.

Въпреки че изкара само половин година в България, бившият страж не спира контактите си с хора от своето време в ЦСКА. Обеща да бъде и на трибуните на мача във Фаро.