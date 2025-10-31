Пловдив се обедини в името на феърплея

Обединение в името на феърплея - с този призив кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна в сградата на Общината капитаните на Локомотив и Ботев - Димитър Илиев и Тодор Неделев, преди дербито в Първа лига.

С тях бяха още Атанас Узунов, зам.-кметът на Пловдив по спорта Николай Бухалов, футболната легенда Петър Зехтински и зам.-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов.

Дербито на града е в събота (01.11) от 14:45 часа на "Лаута".

“Нека след дербито да се говори за това какво се е случило на терена, а не извън него, как Пловдив е най-футболният град – обяви Илиев от кметството. - През всичките 90 минути футболистите даваме всичко от себе си за отбора, но в момента, в който мачът свърши, си подаваме ръка. Призовавам борбата и страстите да останат само на терена. Като футболисти ще покажем, че това е едно от най-значимите дербита в България! Нека по-добрият победи!".

На свой ред Тодор Неделев допълни: "Тази инициативата е много добра преди такъв мач. Нека всичко да се реши на терена. Не трябва да има ексцесии преди, по време и след срещата. Да покажем на цяла България, че в това дерби всичко се решава единствено на терена, а не извън него. Подкрепяйте отборите си. Нека да има феърплей и нека по-добрия отбор спечели!".