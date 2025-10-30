Вангелов смени Златков в ЦСКА

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. Бизнесменът, който е в клуба от няколко месеца, сменя подалия оставка Радослав Златков.

Вангелов натрупа опит във футбола на същата длъжност в Ботев (Враца), където работи четири години. От ЦСКА съобщиха, че благодарение на него са се стабилизирали оперативните процеси в клуба през последния месец, в който той беше консултант.

Вангелов е бивш национал по борба, а беше и член на управителния съвет на федерацията.

„Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия”, написа ЦСКА.

За последната година Радослав Златков натрупа доста негативи сред феновете, а голяма част от тях се зарадваха на оставката му.