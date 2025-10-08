Феновете на Спартак (Вн) на среща с ръковоството

Още по темата: БФС заплаши два клуба с отнемане на лиценза 08.10.2025 13:43

Ръководството на Спартак Варна пусна официално съобщение, с което покани феновете на клуба на открита беседа. Тя ще се проведе на 12 октомври, неделя от 14:00 часа. На нея ще бъдат обсъдени финансовото и административно състояние на клуба, както и спортно-технически въпроси. Ще се разгледа и актуалната ситуация с лицензирането на отбора.

По-рано днес БФС излезе с актуално становище, от което стана ясно, че лицензът на Спартак може да бъде отнет. Причините са нарушения на финансовите критерии, както и задължения към НАП.

"Уважаеми фенове на Спартак Варна,

Ръководството и спортно-техническият щаб на клуба Ви канят на открита беседа, която ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа в Конферентната зала на CAMPUS 90, на адрес: бул. „Цар Освободител“ 90, 9000 Варна.

Срещата е организирана с цел открит диалог и прозрачност пред всички привърженици на клуба.

В рамките на беседата ще бъдат обсъдени две основни теми:

Финансово и административно състояние на клуба – ще бъдат представени детайли относно текущото управление, структурата и начините, по които се случват процесите в клуба. Ще бъде разгледана и актуалната ситуация във връзка с лицензирането и разговорите с Българския футболен съюз (БФС), както и предприетите действия за осигуряване на устойчивото бъдеще на Спартак.

Спортно-технически въпроси – ще бъде направен преглед на състоянието на отбора, представянето до момента, както и актуална информация относно контузии, подготовка и бъдещи цели.

Каним всички фенове на Спартак, които обичат и подкрепят клуба, да присъстват и да се включат в разговора.

Вашето мнение е важно – заедно градим бъдещето на Спартак!", написаха от ръководството на Спартак Варна в социалната мрежа „Фейсбук“.