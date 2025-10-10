Стоилов с коментар преди България - Турция

Станимир Стоилов, старши треньорът на Гьозтепе, призна класата на Турция преди визитата в София за мача от световните квалификации в събота. България приема тима на Винченцо Монтела в дебюта на новия селекционер Александър Димитров, като след първите две срещи е с нулев актив и 0:6 голова разлика. 
"Турция е много силен отбор - каза Стоилов пред TRT Spor.  Те направиха страхотни неща през последните години. България не е толкова силна, колкото беше преди. Нашите фенове са много емоционални и подкрепата им е важна, за да се справим добре. Трябва да се борим здраво, за да се справим. Феновете ни са емоционални след лош мач. Ние трябва да сме реалисти, Турция е много по-качествен отбор".
Той си спомни и двата гола, които вкарва на Турция през 1992 в контролна среща, завършила 3:2 за южните ни съседи."Спомням си този мач много добре. Игра се в Трабзон. Играх срещу съотборниците си във Фенербахче. Във Фенербахче имаше много добри играчи тогава. Бях щастлив да играя срещу тях. Головете, които вкарах тогава на Турция, ме направиха много щастлив".

