Чакат 20 000 души за България – Турция

Близо 20 000 зрители ще гледат на живо световната квалификация България – Турция. Двубоят е в събота от 21.45 часа на националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде дебют на новия селекционер на трикольорите Александър Димитров. Продадените до този момент билети за срещата са около 15 000, но очакванията са в навечерието на мача, както и в часовете преди него да има допълнителен интерес.

Гостите идват с агитка от близо 1500 привърженици, като фенове на Турция с отличителни знаци няма да бъдат допускани в останалите сектори.

Тимът на Винченцо Монтела пристига в петък за двубоя, но няма да се възползва от правото да тренира на „Васил Левски“. А Арда Гюлер и компания летят обратно веднага след срещата в събота.

Португалецът Луиш Годиньо ще бе определен от УЕФА за главен съдия на световната квалификация. Асистенти на Годиньо ще бъдат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци. Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е асистент-ВАР. 39-годишният Годиньо е съдия от 2002 г., като влиза в ранглистата на ФИФА през 2017 г. Той работи като технически оператор в държавната администрация.