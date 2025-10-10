Фенове ще спасяват лиценза на Спартак (Вн)

Спартак (Варна) стартира кампания в опит да спаси лиценза на футболния отбор. "Соколите" имат срок до 21.10, за да представят пред Лицензионната комисия на БФС документи, че нямат задължения към НАП и играчи. Ситуацията обаче не е никак лека, а "сините" се нуждаят от близо 1 млн. лева. За целта от клуба призоваха феновете за помощ, купувайки абонаментни карти на стойност 1000 лева, които осигуряват достъп до клубния стадион за период от 5 години.
Съобщението:
Кампания „Аз съм Спартак“ – 1000 карти за спасение
Уважаеми привърженици на Спартак Варна,
Клубът ни е изправен пред критичен момент. БФС вече уведоми, че ако до 21 октомври не бъде показано подобрение по ключови критерии (задължения към НАП и към футболисти/персонал), съществува реална опасност Спартак Варна да загуби лиценза си.
От своя страна ние направихме всичко възможно – входирахме документи, представихме оздравителен план, опитахме да намерим подкрепа чрез спонсорски пакет към бизнеса и търсихме подкрепа през Община Варна. Общинският съвет вече гласува „за“ подпомагане на клуба, но за съжаление към момента средствата все още не достигат до нас заради забавени процедури и становища. Това ни поставя в още по-голямо затруднение, докато времето ни притиска.
Затова дойде моментът да се обърнем към самите себе си – към феновете и общността.
Представяме ви кампанията „Аз съм Спартак“.
Простата сметка е ясна: 1000 карти по 1000 лева = 1 милион лева – ресурс, достатъчен да стабилизира клуба и да преодолее най-тежките задължения.
Всяка карта важи за едно физическо лице и представлява подарък срещу дарението от 1000 лева.
Всеки дарител ще получи:
• специална карта „Аз съм Спартак“ и сертификат за дарение
• 5 години безплатна сезонна карта (всяка година нова карта)
• вписване на името на „Стената на спасителите“ на стадион „Спартак“
• обявяване като дарител в официалните канали на клуба
• включване със „златни букви“ в следващата книга за историята на Спартак
⸻
Лесно е да чакаме някой друг да реши проблемите ни. Но точно сега е моментът да превърнем любовта си към Спартак в действия. Да покажем, че искаме клубът да съществува там, където му е мястото. Това е едва първата кампания, с която опитваме да спасим клуба.
Обърнахме се към бизнеса на Варна чрез спонсорски пакет, но е ясно, че при създалата се ситуация ще е трудно. Сега е времето да потърсим всички фирми в града, които досега отказваха да подкрепят Спартак, и да ги включим в кампанията – чрез дарителство, а от нас ще получат като подарък посочената карта и прерогативи - символичен жест на благодарност и признателност. Да ангажираме приятели, бизнес партньори и колеги – защото така ще запазим клуба, създаден от варненци за варненци преди повече от 100 години, с над 500 деца в школата и неизменна част от спортната история на нашия град.
Даренията може да направите на място във феншопа на стадион “Спартак” или по банков път:
IBAN: BG85TEXI95451008337100
Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ
Основание: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]
Гореща линия при въпроси: +359899690029
⸻
Сега, повече от всякога, девизът е в пълна сила:
„Спартак Варна – Това си ти!“