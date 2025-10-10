Фенове ще спасяват лиценза на Спартак (Вн)

Спартак (Варна) стартира кампания в опит да спаси лиценза на футболния отбор. "Соколите" имат срок до 21.10, за да представят пред Лицензионната комисия на БФС документи, че нямат задължения към НАП и играчи. Ситуацията обаче не е никак лека, а "сините" се нуждаят от близо 1 млн. лева. За целта от клуба призоваха феновете за помощ, купувайки абонаментни карти на стойност 1000 лева, които осигуряват достъп до клубния стадион за период от 5 години.

Съобщението:

Кампания „Аз съм Спартак“ – 1000 карти за спасение

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Клубът ни е изправен пред критичен момент. БФС вече уведоми, че ако до 21 октомври не бъде показано подобрение по ключови критерии (задължения към НАП и към футболисти/персонал), съществува реална опасност Спартак Варна да загуби лиценза си.

От своя страна ние направихме всичко възможно – входирахме документи, представихме оздравителен план, опитахме да намерим подкрепа чрез спонсорски пакет към бизнеса и търсихме подкрепа през Община Варна. Общинският съвет вече гласува „за“ подпомагане на клуба, но за съжаление към момента средствата все още не достигат до нас заради забавени процедури и становища. Това ни поставя в още по-голямо затруднение, докато времето ни притиска.

Затова дойде моментът да се обърнем към самите себе си – към феновете и общността.

Представяме ви кампанията „Аз съм Спартак“.

Простата сметка е ясна: 1000 карти по 1000 лева = 1 милион лева – ресурс, достатъчен да стабилизира клуба и да преодолее най-тежките задължения.

Всяка карта важи за едно физическо лице и представлява подарък срещу дарението от 1000 лева.

Всеки дарител ще получи:

• специална карта „Аз съм Спартак“ и сертификат за дарение

• 5 години безплатна сезонна карта (всяка година нова карта)

• вписване на името на „Стената на спасителите“ на стадион „Спартак“

• обявяване като дарител в официалните канали на клуба

• включване със „златни букви“ в следващата книга за историята на Спартак

⸻

Лесно е да чакаме някой друг да реши проблемите ни. Но точно сега е моментът да превърнем любовта си към Спартак в действия. Да покажем, че искаме клубът да съществува там, където му е мястото. Това е едва първата кампания, с която опитваме да спасим клуба.

Обърнахме се към бизнеса на Варна чрез спонсорски пакет, но е ясно, че при създалата се ситуация ще е трудно. Сега е времето да потърсим всички фирми в града, които досега отказваха да подкрепят Спартак, и да ги включим в кампанията – чрез дарителство, а от нас ще получат като подарък посочената карта и прерогативи - символичен жест на благодарност и признателност. Да ангажираме приятели, бизнес партньори и колеги – защото така ще запазим клуба, създаден от варненци за варненци преди повече от 100 години, с над 500 деца в школата и неизменна част от спортната история на нашия град.

Даренията може да направите на място във феншопа на стадион “Спартак” или по банков път:

IBAN: BG85TEXI95451008337100

Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ

Основание: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]

Гореща линия при въпроси: +359899690029

⸻

Сега, повече от всякога, девизът е в пълна сила:

„Спартак Варна – Това си ти!“