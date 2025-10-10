“Червен“ герой от „Герена“ изненада младежи

Един от най-знаменитите чуждестранни герои на дербито ЦСКА – Левски се появи в лагера на младежкия национален отбор преди мача срещу Португалия във Фаро в петък вечер. Жоао Пауло Брито навести треньорския щаб, в който са все негови бивши съотборници от първата титла през 2003 година. Брито вкара за 1:1 на „Герена“, а с него играха сегашният национален селекционер на младежите Тодор Янчев, треньорът на вратарите Стоян Колев и помощник-треньорът Стойчо Младено-младши. Резултатът практически донесе титлата на ЦСКА, а отборът се радва шампионски на арената на вечтия съперник.

Брито, бившото бързоного крило, „впечатли“ с доста сериозно шкембенце. Португалецът пожела успах на своите приятели, въпреки че ще играят срещу родината му.

В лагера на България дойде и Пауло Грило, бившият треньор на вратарите в ЦСКА. След престоя си в „червените“ през 2014 година, който беше по покана на Стойчо Младенов, специалистът работи заедно с Роберт Левандовски в националния отбор на Полша, във френския гранд Бордо и в най-успешния бразилски тим Фламенго. Стоян Колев подари на Грило фланелка на националния отбор на България. Когато двамата бяха в ЦСКА, Колев все още беше футболист на „червените“.

Мачът срещу Португалия ще е дебют за треньорския щаб. Янчев и компания наследиха Александър Димитров, който отиде в мъжкия отбор.