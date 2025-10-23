"Левски на Левскарите" пита за новия стадион и прозрачността в клуба

Представители на Сдружение Левски на левскарите сигнализираха на пресконференция днес, че в управлението на любимия им клуб липсва прозрачност, липсва ясна стратегия, а основните приоритети – нов стадион и изграждането на силен отбор за европейски постижения, са само на думи.

Те поискаха да се разбере на какво основание не само не се обсъждат офертите от потенциални инвеститори, желаещи да придобият акции в Левски, но и информация за преговорите не се предоставя. В интерес на истината, в момента когато пред медите говореха Димитър Костадинов, Никола Бушняков, Момчил Лазаров и Петър Димитров, се появи официално изявление на собственика на Левски Наско Сираков, който призна за водени преговори с компанията "Спорт Републик", но няма нищо конкретно след това.

"Измина повече от година от обещанието, че изграждането на нов стадион е в напреднала фаза. Бяха изхарчени повече от 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които няма да бъдат от полза. Това ни беше казано на извънредното Общо събрание в началото на месец март, което предизвикахме ние. Също така нямаме отговор за това има дългосрочен план. Когато го попитахме не е ли нормално Левски да работи по поне визия за 5 години, ни беше казано, че договорът със спонсора е за още година и седем месеца. Не знаем също така дали е подновен или ще се подновява", заяви председателят на Сдружението“Левски на левскарите” Димитър Костадинов. "Знаем, че не е това най-добрият начин, за да има комуникация, но явно така ще бъде с това управление и с този мажоритарен собственик".

Критериите са доста занижени, а хората вече приемат за нормално дълги периоди без титла, без купа, без успешно европейско представяне. За нас всеки сезон без трофей и всеки сезон без участие в груповата фаза на европейските турнири е провален сезон“, допълни Костадинов. Лидерът на организацията допълни, че след като не само тази оферта е отказана, а и други такива, явно управителното тяло на Левски има или очаква по-добра и по-силна финансова подкрепа.

"Сираков никога не е бил спасител, а просто пазител на акциите, което се случи след гласуване във фейсбук. Сами разбирате колко абсурдно звучи това. Колкото по-дълги текстове четете от Левски, толкова повече нищо не пише в тях. Преговорите с Шолак не се получиха, стадионът, футболистите в школата седят на пейката и влизат за по 10 минути. За стадиона научихме подробности от политик и след протеста ни пред Столична община. Специално за преговорите със "Спорт Републик" и до днес не знаем защо те не се увенчаха с успех", каза от своя страна заместник-председателят на Сдружението Никола Бушняков.

Също така от Сдружението подчертаха, че Сираков се радва на значителен медиен комфорт и въпросите, които те задават, трябва да идват от медиите.

Адвокат Момчил Лазаров пък даде за пример азербайджанския Карабах, който вече играе с успех в Шампионската лига, трупа точки и почти сигурно ще продължи и на пролет в най-комерсиалния турнир на УЕФА. И предположи, че едва ли това е станало без план за работа за години напред.

"В момента резултатите пазят ръководството и всеки си мисли, че всичко в Левски е наред, а всъщност нищо не е наред. Искам собственикът да излезе и да каже какво става със стадиона и визията му за следващия сезон", допълни популярният "син" фен Петър Димитров. Той също така изрази несъгласието си с работата на Климент Йончев от медийния отдел, който реално работел едно нещо – да лъска имиджа на ръководството.

Накрая имаше въпроси и за новия договор на треньора Хулио Веласкес. Те очаквали при обявяването на удълженото споразумение да бъде посочено и какви цели му се поставят, както и кога трябва да бъдат изпълнени.