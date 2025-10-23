Сираков призна за интерес, фенове питат за план и стадион (ОБНОВЕНА)

Левски отново е обект на интерес от чужди инвеститори. Новината е на няколко седмици, но едва сега мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков призна за проведени преговори през лятото. Случайно или не, изявлението на легендата по горещата тема, публикувано на сайта на клуба, дойде в момент, когато Сдружение „Левски на левскарите“ даваше пресконференция, на която зададе редица въпроси, свързани с управлението на столичния гранд. И докато в Пресклуб България организацията, която е и със статут на миноритарен собственик, притежаващ около 10% от общия дял акции, попита за случващото се около новия стадион и плана за управление на Левски, голмайстор №1 на „сините“ разкри подробности от подновените преговори със Спорт Републик. В края на 2022 година двете страни бяха много близо до споразумение, но в последния момент то пропадна.

По думи на Сираков, разговорите подновили в средата на месец юни 2025 г., като представител на компанията е бил изпълнителният директор на групата г-н Дирк Геркенс.

„На 2 август 2025 г. получих писмо, което по същество повтори казаното от Sport Republic на срещата, а клубът остана в готовност да съдейства за следващата стъпка – финансовия одит от екипа им – се казва още в обръщението на Сираков до феновете. - Към днешна дата Sport Republic не е инициирал такава процедура. Не е имало повече срещи по темата. Потвърждавам и публично, че сме готови да съдействаме при наличие на реален интерес и ясно описана стратегия за развитие на ПФК „Левски“, ако се стигне до намерение за придобиване на контролния дял. В последните месеци сходен общ интерес беше проявен и от други компании, като клубът е съдействал на всеки желаещ да се запознае с плановете и финансовото състояние на „Левски“. Категорично и отговорно заявявам – към днешна дата няма официално потвърден интерес за придобиване на контролния пакет акции – това е и причината до момента да не сме повдигали публично темата.

За да бъдем коректни към привържениците и партньорите, споделям и основните въпроси и коментари, поставени на срещата, както и в последвали обсъждания с Надзорния съвет:

Какво се е променило в нагласите на Sport Republic спрямо периода преди два сезона, когато аз лично предложих да поемат акциите безвъзмездно;

Нужда от излъчване на упълномощени представители на двете страни, които да водят преговори, за да не се повтарят ситуации като в края на 2022 г., когато непосредствено след моята среща с г-н Шолак, той е провел втора, несъгласувана с мен среща в неговия офис с трети лица от клуба. Този подход сериозно разклати доверието между всички замесени страни, а последвалите събития поставиха под риск стабилността на клуба;

Ясни гаранции за автономия и идентичност – „Левски“ трябва да бъде управляван от хора, за които клубът е цел, а не средство в по-голяма група или за участие в политически проекти;

Ясна защита от „сателитен“ модел – правно обвързващи гаранции, че „Левски“ няма да бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата;

Управление на риска по правилата на УЕФА за мултиклубна собственост и финансов феърплей – конкретни предложения как ще бъдат адресирани възможни бъдещи ограничения, които забраняват на клубовете да играят в едни и същи европейски турнири през сезона, ако имат общ собственик;

Гаранции за спортни резултати и устойчивост – как ще бъде избегнат сценарий, при който „Левски“ следва негативна динамика, наблюдавана в други проекти от групата (напр. „Саутхемптън“ и „Валансиен“ в съответните им шампионати);

Ясна рамка за инвестиции – финансова и времева: не само относно спортно-технически, но и за инфраструктурни проекти.“

На свой ред от „Левски на левскарите“ изразиха недоволство от липсата на прозрачност в управлението.

"Измина повече от година от обещанието, че изграждането на нов стадион е в напреднала фаза - заяви председателят на сдружението Димитър Костадинов. Знаем, че не е това най-добрият начин, за да има комуникация, но явно така ще бъде с това управление и с този мажоритарен собственик. Бяха изхарчени повече от 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които няма да бъдат от полза. Това ни беше казано на извънредното Общо събрание в началото на месец март, което предизвикахме ние. Също така нямаме отговор за това има дългосрочен план. Когато го попитахме не е ли нормално Левски да работи по поне визия за 5 години, ни беше казано, че договорът със спонсора е за още година и седем месеца. Не знаем също така дали е подновен или ще се подновява".