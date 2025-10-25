Ботев Враца с втора победа при Симов

Ботев Враца победи с 2:1 Септември София след късна драма в двубой от 13-ия кръг в Първа лига.

Още в началото на срещата гостите създадоха отлична възможност, която бе пропусната от Бертран Фурие. Домакините от Ботев отговориха с удар на Божидар Пенчев от дистанция, който премина над вратата.

В 27-ата минута Септември създаде най-добрата възможност до този момент. Галин Иванов изведе Стоян Стоичков сам срещу Димитър Евтимов, но опитният страж спаси.

Три минути преди края на редовното време на първата част Илия Юруков получи втори жълт картон и съответно червен. Футболистът на Ботев влезе опасно в краката на Галин Иванов и съдията Радослав Гидженов веднага го санкционира.

Веднага след подновяването на играта Септември пропиля нова добра възможност. Мой Пара остана сам в наказателното поле, но стреля неточно. Все пак в 52-ата минута гостите от София откриха резултата. Защитникът на врачани Ариан Кабаши не се намеси убедително и Стоян Стоичков отне топката и я прати в мрежата.

Робин Шутен можеше да удвои в 76-ата минута, но Евтимов се справи на ниво. Така се стигна до 82-ата минута, когато удар на Ромееш Ивей се отби от ръката на Бауренски и след справка с ВАР Гидженов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев.

В 85-ата минута Даниел Генов донесе пълен обрат за Ботев. Нападателят се измъкна в наказателното поле и прати топката във вратата пазена от Янко Георгиев.