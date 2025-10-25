Илиан Илиев с остър коментар за новия селекционер

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев се изказа негативно за новия селекционер на България и негов наследник Александър Димитров. Реакцията на опитния специалист дойде след 0:0 на неговия тим със Славия в София.

„Не бих искал да коментирам този скандал, тъй като не съм бил там. Тръгнах като приятел за всички. Така мислех, но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар. Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина още преди мачовете. Затова последният човек, когото мога да коментирам положително и позитивно, е той“, каза Илиев.

Наставникът на Черно море добави още за Димитров: „Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се, като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем до тук“.